ಬೋಧಗಯಾ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಥವಾ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಲ್ಲ; ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮನು ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬುದ್ಧನಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ಇದು ನೈತಿಕ ಕಾರಣ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದರೆ, ಈ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿವಾದದ ತಿರುಳು 1949ರ ಬೋಧ್ ಗಯಾ ದೇವಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ (ಬಿಜಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆ) ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಿಹಾರ ಶಾಸಕಾಂಗವು ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬೌದ್ಧೇತರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಿತು. ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾದ ಒಂಭತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯು ನಾಲ್ವರು ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ; ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಅವನತಿಯ ನಂತರ, ಬೋಧಗಯಾ ಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಂತನ ನೇತೃತ್ವದ ಶೈವ ಮಠದ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಬೌದ್ಧ ನಾಯಕರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನಾಗರಿಕ ಧರ್ಮಪಾಲರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೌದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಭರವಸೆ ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.
ಬೋಧ್ ಗಯಾ ದೇವಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಅನುಚ್ಛೇದ 14), ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ (ಅನುಚ್ಛೇದ 15) ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಅನುಚ್ಛೇದ 25 ಮತ್ತು 26). ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕೆಲವು ತೀರ್ಪುಗಳು ರಾಜ್ಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ, ಬಿಜಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವು ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ, ಬೌದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಈ ಆಯ್ದ ಅನ್ಯಾಯವು ರಾಜ್ಯದ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಟೊಳ್ಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಹಿಂದೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾತ್ವಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಡಿಪಾಯಗಳು. ಅಂತಹ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಗುರುತನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಣಿಗೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ, ಬೌದ್ಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಕಳ್ಳತನ, ಮಹಾಬೋಧಿ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು 1991ರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು. ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವು ಬಿಜಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ 26ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬೌದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವು ಭಾರತೀಯ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಎಂದಾದರೆ, ಬೌದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಅದರ ರದ್ದತಿ ಅಥವಾ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲ; ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಬೋಧಿ ಬುದ್ಧವಿಹಾರವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ನೈತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.