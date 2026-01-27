296.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಚ್ಛ -ಶಾಶ್ವತ ಕಲಬುರಗಿ’
ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಸ್ಥಳೀಯರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ದಿನಾಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ, ಧೂಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಶಾಶ್ವತ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಕುಡಾ) ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನವನ, ವೃತ್ತಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 296.8ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂಚ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ನವ ಕಲಬುರಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
33 ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:
ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 4 ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯಾನವನ 7.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೃತ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 5 ಗಾರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುಲ್ಶನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂ., ಧರಿಯಾಪೂರ-ಕೊಟನೂರ ಜಿಡಿಎ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನ್ನು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 7 ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ್ ಹಾಗೂ ಬಸವ ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 18 ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 22.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 33 ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
25 ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ:
ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ 25 ಜಂಕ್ಷನ್/ಸರ್ಕಲ್ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 13.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ವಿಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್, ಹಳೇ ಆರ್ಟಿಒ ಸರ್ಕಲ್, ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್, ಉದನೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಶಹಾಬಜಾರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲಿವೆ.
ಕುಡಾದಿಂದ 5.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ 10 ಜಂಕ್ಷನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹುಮನಾಬಾದ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಫಜಲಪೂರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಶಹಾಬಾದ ರಸ್ತೆ, ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಬಾ ನಗರದ ಸಮೀಪದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:
1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪ ಕೆರೆ, 14.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಕೋಟೆ ಕಂದಕ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕುಸನೂರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಜಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
164 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 63 ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 783.82 ಕಿ.ಮೀ ನೆಲಗಟ್ಟಿದ ರಸ್ತೆ, 219.96 ಕಿ.ಮೀ. ನೆಲಹಾಸು ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 1003.78 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಜಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 2.0ರಡಿ 53 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 127.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 12.44 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಎ.ಪಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ವೃತ್ತ-ಜಗತ್ ವೃತ್ತ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ-ಹುಮನಬಾದ ಬೇಸ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್-ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 164 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 63 ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ.
ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 55.70 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಹಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ 34 ಟಿಪ್ಪರ್, 6 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ 15 ನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ -ಶಾಶ್ವತ ಕಲಬುರಗಿಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಲಬುರಗಿ-ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.
-ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆ, ವೃತ್ತ, ಕೆರೆ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ನವ ಕಲಬುರಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ.
-ಅವಿನಾಶ್ ಶಿಂಧೆ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ, ಕಲಬುರಗಿ