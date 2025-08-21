ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 260 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ದೇಹಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ ಫ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಎನ್ಎ ಎಂದರೇನು? ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಎನ್ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ, ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನ
ಉಪಯೋಗಗಳು
ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಗಳು: ಅಪರಾಧದ ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪಿತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಜೈವಿಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಅವಶೇಷಗಳು: ಅಪಘಾತಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಲಾಗದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ: ವಲಸೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಜೈವಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಲು ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಂಶಾವಳಿ: ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ವಂಶಾವಳಿಯ ದತ್ತಸಂಚಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಡಿಎನ್ಎ ಗುರುತುಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಶೀತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾತಿಗಳೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ: ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು, ಆಹಾರ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ: ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮಾನವ ವಲಸೆ ಮಾದರಿಗಳು, ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಚೀನ ಡಿಎನ್ಎ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಪತ್ತು ಬಲಿಪಶು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು (ಉದಾ, ದೃಶ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂಶಾವಳಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ರಕ್ತಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧದ (ರಕ್ತಸಂಬಂಧ) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದು.
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೀವಕೋಶ ರೇಖೆಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನ ಇತಿಹಾಸ
ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 1984ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ, ಪಿತೃತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು..
ಡಾ. ಲಾಲ್ಜಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಿಎನ್ಎ ಆಧಾರಿತ ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು
ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳ, ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಲಾಲಾರಸ, ವೀರ್ಯ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ: ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಡಿಎನ್ಎ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಜೀವಕೋಶ ಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಜೀವಕೋಶ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಖರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ (ಪಿಸಿಆರ್): ಪಿಸಿಆರ್ಅನ್ನು ಡಿಎನ್ಎಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟಂಡೆಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ (STRs)ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುರೂಪಿ, ಅಂದರೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಿಸಿಆರ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಬಹುದು.
ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್: ಪಿಸಿಆರ್-ವರ್ಧಿತ ಡಿಎನ್ಎ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಬಳಸಿ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೆಲ್ ಡಿಎನ್ಎ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉದ್ದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ಜೆಲ್ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ತುಣುಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ನಂತರ, ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಡಿಎನ್ಎ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಎಥಿಡಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಡೈಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಣುಕುಗಳು ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಡಿಎನ್ಎ ‘ಬೆರಳಚ್ಚು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಿಎನ್ಎ ತುಣುಕು ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ Sಖಿಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ತುಣುಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಜ್ಞಾತ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ, ಶಂಕಿತರು ಅಥವಾ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಂದ).
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಅಜ್ಞಾತ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಎನ್ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಎನ್ಎ ಬೆರಳಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಗಳು, ಪಿತೃತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಎರಡು ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.