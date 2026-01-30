ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತರಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಧ್ಯದ ಅಂತರಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಸಹಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಬೊರಿವಿಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ರೂ. 27 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎತ್ತರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
2014ರಲ್ಲಿ ಬೊರಿವಿಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರ್ಯನಗರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಹತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವೇಳೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹಿತೇಂದ್ರ ಜೋಷಿ ಅವರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಅವರ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎತ್ತರವು Research Designs and Standards Organisation (RDSO)ನ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.
ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬದಲು ಲಗೇಜ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಅಮಾನವೀಯ ವರ್ತನೆ
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜೋಷಿಯವರನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾದ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅವರನ್ನು ಲಗೇಜ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಗದಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
‘‘ಇದು ಕೇವಲ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಬಳಿಕ ನಡೆದ ವರ್ತನೆಯೂ ಸಹ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ’’ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ವಾದ ತಿರಸ್ಕೃತ
ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ, ಜೋಷಿ ಅವರು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿಗೆ ಹತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಅವರದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಜೋಷಿ ಅವರು ಬೊರಿವಿಲಿಯಿಂದ ವಲ್ಸಾಡ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಆಯೋಗ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೊಕಾಲ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೋವು, ಶೇ. 90 ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ
ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜೋಷಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶೇ. 90 ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೂ. 20.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೂ. 23 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರೂ. 5.8 ಲಕ್ಷ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ
ಈ ತೀರ್ಪು, ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು
-ಒಲಿವರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಂಬೈ ರೈಲು ಯಾತ್ರಿ ಸಂಘ