ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ‘X’ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ?
ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ‘X’ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ.
‘ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್’ ಎಂಬ ಈ ಫೀಚರ್, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಟ್ಟಾ ದೇಶಭಕ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಸುವವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖವಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಬಿದ್ದಿತು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹುನ್ನಾರವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ‘ಮಾಗಾ’ ಅಂದರೆ- Make America Great Again ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಖಾತೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಖಾತೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ Xನ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದಾಗ ತಿಳಿದುಬಂದ ಕಟುಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಈ ‘ಅಮೆರಿಕನ್ ದೇಶಭಕ್ತ’ರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದವರೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇವರ ಖಾತೆಗಳು ಸೈನ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈಜೀರಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ.
ಅಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದ ‘ಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್’ಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಾಝಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಖಾತೆಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಬಯಲಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಯುಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ’ಯ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು.
ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಇದು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿತು.
ಆದರೆ, X ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುವ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಏನನ್ನೋ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ನೈಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವ ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆಯೋಗವೊಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಚೀನಾವು Xನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೇ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಫೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದಂತೆ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ’ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿರುಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ‘ಹಣಗಳಿಕೆ ಮಾದರಿ’.
Xನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಪಡೆದ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ‘ವ್ಯೆಸ್’ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ‘ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನಕರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು, ಸಮರ್ಥಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಬೈಯುವವರು -ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಿದ ಆ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ದ್ವೇಷ ಹರಡುವುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಈ ‘ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್’ನ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಉಗ್ರವಾದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವವರು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಎರಡು ಕೋಮುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಭಾರತೀಯರು ಕಾದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಈಗ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವು ‘ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿ’ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಆಧರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ X ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯವಿದು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವನೇ ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ‘ಲೈಕ್’ ಅಥವಾ ‘ರೀಟ್ವೀಟ್’, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಯಾವುದೋ ಅಜ್ಞಾತ ಶತ್ರುವಿನ ಜೇಬು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯೊಂದೇ ಈ ನಕಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.