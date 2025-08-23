ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಋತು ಆಶಾದಾಯಕ ಆರಂಭ
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಋತುವಿನ ಆರಂಭ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಲಿಗಿಳಿದಿರುವ ಪರ್ಸೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮೀನುಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಮೀನು ಪ್ರಿಯರು ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,200 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 400 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೊಂಡಾಸ್, ರಾಣಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಮೀನಿನ ದರವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಕಡಲಿಗಿಳಿದಿವೆ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಪರ್ಸಿನ್, ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ಗಳು: ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕೆಯಿಂದ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಪರ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ಗಳು ಕಡಲಿಗಿಳಿದಿವೆ. ಆ.10ರಿಂದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಪರ್ಸೀನ್ಗಳು ಕಡಲಿಗಿಳಿದಿದ್ದರೂ ನಡುವೆ ತೂಫಾನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರ್ಸೀನ್ ಬೋಟುಗಳ ಮಾಲಕ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡ ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಡುವೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ತೂಫಾನ್ನಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಡಲಿಗಿಳಿದ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬಲೆಯೂ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ.
ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದ ಬೊಂಡಾಸ್ (ಕಪ್ಪೆ ಬೊಂಡಾಸ್, ಕೋಲ್ ಬೊಂಡಾಸ್) ಜೊತೆಗೆ, ರಾಣಿ ಮೀನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಜಲ್, ಅರಣೆ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೀನುಗಳೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರವರು.
ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,000ದಷ್ಟು ಪರ್ಸೀನ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 5,000. ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಮೀನಿರುವಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪರ್ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಮೀನುಗಳ ಹಿಂಡು ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಹರಡಿ ಪರ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಪರ್ಸೀನ್ ಬೋಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಈ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 40ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟು ಗಳ ಮೀನು ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡ ನವೀನ್.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಉತ್ತಮ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲ್, ಮಾಂಜಿಯಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೀರಾ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ 80ರಷ್ಟು ಪರ್ಸೀನ್ ಬೋಟುಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಡಲಿಗಿಳಿದಿವೆ.
-ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್,
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ದ.ಕ.
ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ರೈತರಂತೆ ಮೀನುಗಾರರು ಜನರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ, ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಏಕರೂಪದ ಕಾನೂನು ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹ.
ದ.ಕ. ನೋಂದಾಯಿತ ಬೋಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್- 1,496
ಪರ್ಸೀನ್ ಬೋಟ್- 147
ಗಿಲ್ನೆಟ್ ಬೋಟ್- 24