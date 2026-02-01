ಅತ್ಯಂತ ಅನಾಹುತಕಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತೇಲುವ ಕೋಟೆ!
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆ 1,092 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ! ಇದು 252 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಆಯುಧಗಳು, ಪೂರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ, ಈ ನೌಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ನಗರವೊಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಾ, ಪ್ರತೀ ಗಂಟೆಗೆ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ರತೀ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯ ಚಿತ್ರಣ. ಈ ಬೃಹತ್ ನೌಕೆ ಇರಾನ್ನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇರಾನಿಯನ್ ಸರಕಾರ ಬೃಹತ್ ಗೋಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ‘‘ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಅದರ ಫಸಲಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ’’ ಎಂದು ಟೆಹರಾನ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸರಳ ಸಂದೇಶವೇ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಶಕ್ತ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆಯನ್ನು 1989ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಿಮಿಟ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ನೌಕಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಇಂಧನದ ಬದಲು, ಅಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಇಂಧನ ಮರುಪೂರಣ ನಡೆಸದೆ, ಕೆಲವು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಂಧನ ಮರುಪೂರಣದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೌಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೌಕೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ 1,092 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ! ಇದು 252 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಆಯುಧಗಳು, ಪೂರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ, ಈ ನೌಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾರೀ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತರೆಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಬಲ್ಲದು. ನೌಕೆ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ 41 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗಿರಲಿದ್ದು, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ತಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರನ್ವೇ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4.5 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು! ಈ ನೌಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60ರಿಂದ 70 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಎಫ್/ಎ-18 ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ನೆಟ್ಗಳು, ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಎಫ್-35ಸಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ವಿಮಾನಗಳು, ಶತ್ರುಗಳ ರೇಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ವಿಮಾನಗಳು, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ತೂಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಈ ನೌಕೆಯ ಸಣ್ಣದಾದ ರನ್ವೇ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ‘ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್’ ಎನ್ನುವ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಟಪುಲ್ಟ್ (ಹಬೆ ಕವಣೆಯಂತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಬೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 37 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳೂ ಕೇವಲ
3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಗಂಟೆಗೆ 289 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರತೊಡಗುತ್ತವೆ! ಇದು ಒಂದು ರೇಸ್ ಕಾರಿನ ವೇಗ ವರ್ಧನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಪ್ರತೀ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಎಂದೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬಲ್ಲದು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನೌಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏರ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶತ್ರು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಸದಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲವು, ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಶತ್ರು ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲವು, ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬಲ್ಲವು, ಮತ್ತು ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಬ್ಮರೀನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಬಲ್ಲವು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೌಕಾಪಡೆ ವಾಸಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ನಾವುದೇ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವಿಕರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಡನೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಲೀ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೂ ಸುಗಮವಾಗಿರಲು ತಮ್ಮ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ಸಿನೆಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಸಮಯವಾದಾಗ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ನೌಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೌಕೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತೀರದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.
ಒಂದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಆಯುಧವಾಗಿರುವುದರ ಆಚೆಗೆ, ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಗುವಾಮ್ನಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ, ಈ ನೌಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎನ್ನುವುದು ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
2017ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು 4 ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ, ಸುಧಾರಿತ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಇತರ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ನೌಕೆ ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಇಂದು ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೇಲುವ ನಗರ ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.