ಟ್ರಂಪ್ಗಾದ ಮುಖಭಂಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯೇ?
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ‘ಉಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿತ’ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರಿಗೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಏಕಾಏಕಿ ಸೋಲಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶರಣಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 18, 2025 ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕುಖ್ಯಾತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ಅಂದರೆ House of Representatives ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ಎರಡೂ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಕಡತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು? ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಎದುರಾಯಿತು? ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದರೇ? ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲವೇ?
ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‘ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್’ ಪರವಾಗಿ 427 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೊಂಡರೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಲೂಸಿಯಾನದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಲೇ ಹಿಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೇ.
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ರೋ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಸಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಸಂಸದರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿತು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸೆನೆಟ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಮಸೂದೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣಗಳ ಕಳಂಕ ಹೊತ್ತ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆಂಬ ವರದಿಯ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತಗಳಿರುವಾಗ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವರ್ತನೆ.
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಇದೇ ಟ್ರಂಪ್ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಕಡತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೇ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಗರಣವನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಟರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ಹೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಜೀಟಿಯೋ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಫೈಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಮರ್ಜೋರಿ ಟೇಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೇಸ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಸದರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದರು.
‘‘ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿ, ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಮುಖ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘‘ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ’’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಮಸೂದೆ ಪಾಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಆತ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್, ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕರೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಕಡತಗಳು ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕಡತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಡತಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಂಸದರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ, ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರಾಕೆಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮತ್ತು ಆಟವಷ್ಟೇ. ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಅವರನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಡತಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಾಂಗವು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಕಡತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿ ಬಳಸಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮಿತಿಯು ತಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಡತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಷಯವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ.
ಈ ಕಡತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮುಜುಗರ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಡೀ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಇಂದು ಜನಬೆಂಬಲದ ಎದುರು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಎದುರು ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಜನತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡತಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯು ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಡತಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.