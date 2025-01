ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ-‘ಕಹಿಗುಳಿಗೆ’ಯಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ -‘ಅತಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ’ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಾನಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ, ರೊಟುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೊರೆಗಳ ಈ ಮಿನುಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾದೀತು.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜಾನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಡೋಮ್ ಕೆಳಗಿನ ‘ರೊಟುಂಡಾ’ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 47ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ, ಅವರ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ’ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ ದೊರೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಕಿರಿದಾಗಿ ಅಂಗೈಯೊಳಗೆ ಬರಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕದನದ (ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ವಾರ್: 1775-1783) ತೈಲವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಲಾವಿದ ಜಾನ್ ಟ್ರಂಬುಲ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳವು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇನೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, 1783ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದಿತ್ತಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಚಿತ್ರ ‘ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಬರ್ಗೋಯಿನ್’ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರಲ್ ಶರಣಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನರಲ್ ಹೊರೇಷಿಯೊ ಗೇಟ್ಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ದೊರೆಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಬಲಭಾಗದ ಚಿತ್ರ ‘ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನವಾಲೀಸ್’ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರಲ್ ಕೈಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನರಲ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲಿಂಕನ್ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್, ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಎದುರು ಸೋತ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಢಣ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಢಣ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ 2.0 ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಡನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಅವರು, ‘‘ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳಿರುವ ಒಲಿಗಾರ್ಕ್‌ಗಳ (ಪ್ರಭಾವಿಗಳ) ಗುಂಪೊಂದು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ’’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇನೋ ಸೋತ ಬಳಿಕದ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶೇ. 10 ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಮಹಾಮಹಿಮ ಟೆಕ್ ದೊರೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಖಾಸಾ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ - ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ (ಟೆಸ್ಲಾ), ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ (ಮೆಟಾ), ಜೆಫ್ ಬೆಜೋ (ಅಮೆಝಾನ್) ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ (ಆ್ಯಪಲ್). ಇವರಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಆಯ್ದ ಗಣ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪೈಕಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೋವ್ ಝಿ ಚಾವ್, ಭಾರತದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಳಗದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

ತಮಾಷೆ ಎಂದರೆ, ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತಬಳಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಲಿಗಾರ್ಕ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ತನಕವೂ ಬೈಡನ್ ಸರಕಾರದ ಪರವೇ ಇದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆಗಳ ವೇಳೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿದವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಂತೂ 27 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ, 440 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ತೆತ್ತು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತುತ್ತೂರಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ x ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಈ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಹೊಸ ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂಡಳಿ (DOGE) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು!

ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್ (MAGA)

2017ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಅಮೆರಿಕ ಫರ್ಸ್ಟ್’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಲ್ಲಿನ ‘ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು’ ಕೆದರಿಸಿ, ಜನಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿದ್ದರಾದರೂ, ತನ್ನ ಉಡಾಫೆ, ದುಡುಕು ನಿಲುವುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2019ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ‘ಸ್ವಯಂಕೃತ’ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಯೋವೃದ್ಧ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇದೇ ರೊಟುಂಡಾ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದ (ಜನವರಿ 06, 2021) ಬಳಿಕವಂತೂ, ಟ್ರಂಪ್ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕು ಮುಗಿಯಿತೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಟಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದವು ಎಂದರೆ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ‘ಕಹಿಗುಳಿಗೆಗೂ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧ’ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸೋತು, ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ‘‘In America, the impossible is what we do best’’ ಎಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು.

ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಒಂಉಂ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ದೊರೆಗಳ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅದು! ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಲ್ಲ ತೆಳುವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಗದ್ದುಗೆಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ದೊರೆಗಳಂತೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಝುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ (ಫೇಸ್‌ಬುಕ್)-ಮಸ್ಕ್ (x) ನಡುವಣ ‘ಕೇಜ್ ಫೈಟ್’ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ; ಮಸ್ಕ್ (ಸ್ಪೇಸ್ x) -ಬೆಜೊ (ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್) ನಡುವೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಿತ್ತಾಟ, ಗೂಗಲ್-ಆ್ಯಪಲ್ ನಡುವೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾದಾಟ... ಹೀಗೆ. ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉಡಾಫೆಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್’ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ! ಇಂತಹ ‘ಧನಿಷ್ಠ’ ಮಾರಾಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಏಕಾಏಕಿ ತಮ್ಮ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿರಿಸಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ’ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯದಿರುತ್ತದೆಯೆ?

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ಸ್ ಅವರು 1911ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ‘ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ‘Iron law of Oligarchy’ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘‘ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಾಜವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯೊಂದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.’’

ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಟೆಕ್ ಗಾರುಡಿಗರು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಜಗತ್ತು ಅಂಗೈಯಗಲದ್ದಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದೇ ಒಲಿಗಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಡೆಸುವ ದಿನಗಳು ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೂ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ-‘ಕಹಿಗುಳಿಗೆ’ಯಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ -‘ಅತಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ’ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಾನಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ, ರೊಟುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೊರೆಗಳ ಈ ಮಿನುಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾದೀತು.