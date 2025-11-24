ಬರಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಕರಾಡದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲೀಗ ಹಸಿರ ವೈಭವ
ವಿಜಯಪುರ: ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಹಚ್ಚ ಹಸುರು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇಂಚರ. ಈ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಕರಾಡದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲೀಗ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯವೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. 2017ರವರೆಗೂ ಕರಾಡ ದೊಡ್ಡಿ ಬರಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕರಾಡದೊಡ್ಡಿ 540 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು.
ಕೆರೆಯೂ ಹತ್ತಿರವಿದೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಮೀನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 33 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 0.17 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆ ಇಂದು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳು ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎದುರಾದವು. ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಸಸಿ ನೆಡಲು ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಲ್ಡೋ ಝರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ 67,000 ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಡಾ.ಮುರುಗೇಶ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು, ಅವು ಬದುಕುಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಗಾರ್ಡನ್, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರದಡೊಡ್ಡಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಟಗಳು ಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
-ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿಜ್ಜರಗಿ, ಉದ್ಯಮಿ.