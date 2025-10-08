ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ತಮಿಳುನಾಡು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮರೆತಾಗ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು, ಈಗ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದುರಂತವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. ಇದು ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವನತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿತ್ತು-ನಾಯಕ ಪೂಜೆಯ ಭಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಕುಸಿತ. ಶತಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾದ್ಯಂತ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆಯು ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವೈಚಾರಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುರೋಪಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳವರೆಗೆ, ಸಂದೇಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ‘‘ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗ’’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲ, ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪೆರಿಯಾರ್ ಇ.ವಿ. ರಾಮಸಾಮಿ, ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದರು, ನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆಯು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ‘ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮಗಿರಿ’ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಭವೀಕರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಅವರು ‘ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲ’ ಎಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜನರನ್ನು ‘ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ; ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆಗಿಂತ ಸ್ವಯಂ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ‘ಇತಿಹಾಸವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೀರರಿಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ‘ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ವೀರಪೂಜೆಯನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಸಾಧನವೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ‘ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಿಚಾರದ ಗೌರವವು ಸತ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, ಬರ್ಟ್ರಾಂಡ್ ರಸೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೈತಿಕ ಸೋಮಾರಿತನದ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು, ಜನರು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಚಿಂತಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆಯು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ಐಕಾನ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ, ಸಮಾಜ ಗಳು ಇಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಪೂಜ್ಯಭಾವನೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ.
ದಶಕಗಳಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ - ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಆದರೂ, ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಯಕನ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ: ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸುಧಾರಣಾವಾದದ ಭೂಮಿ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಾಗಲಬ್ಧತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆ-ಅದು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರಾಗಿರಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರಲಿ-ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತ, ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸು ತ್ತಾರೆ. ಕರೂರ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ರವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಅಥವಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಟಿವಿಕೆ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೂರಿನ ವರದಿಗಳು ಜನಸಮೂಹದ ದುರುಪಯೋಗ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದುರಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ದುರಂತದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ನಾಯಕನು ದುಃಖದ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. ದುರಂತದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ದೂಷಣೆಯ ಆಟಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ತುರ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು.
ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೂರ್ ದುರಂತವು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಚಾರಿಕತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರಾಧನೆಯ ಅಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವೆದುಹೋಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಬೇಕು: ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುರುಡು ಭಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೂರ್ನ ದುರಂತವು, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಸತ್ತಾಗ ಜೀವಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನೋವಿನ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು, ರಾಜ್ಯವು ಉನ್ಮಾದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವೈಚಾರಿಕತೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಂದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.