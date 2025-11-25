ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೇರು ಬಿಟ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದವು, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದವು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದವು. ಹಿಂದಿನ ಸರಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ‘ಶ್ರಮೇವ ಜಯತೇ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಘನತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು 1920 ಮತ್ತು 1950ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿನವು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರಪಂಚವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಏರಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ-ಯುಗದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದವು. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಐದು ತತ್ವ (ಪಂಚಪ್ರಾಣ)ಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸರಕಾರಗಳು ಹೊಸ ವಾಸ್ತವಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ
ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡವು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ಭಾರತವು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮೋದಿ ಸರಕಾರವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ 29 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಏಕೀಕೃತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
2019 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿಪರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಪಾಲುದಾರರು ಹಳತಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮತೋಲಿತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು, ಸಂಕೀರ್ಣ, ವಿಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಹಿಂದೆ ಹೊರಗಿಡಲಾದ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ದೃಢೀಕೃತ ವೇತನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ರಜೆಯಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಸಂಹಿತೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗ (ಎಫ್.ಟಿ.ಇ.) ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಎಫ್.ಟಿ.ಇ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಂತೆಯೇ ವೇತನ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಜೆ, ಸ್ಥಿರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಎಫ್.ಟಿ.ಇ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ವಾಸ್ತವತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇತನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯಯುತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವೆಂದರೆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಗಣಿಗಳು, ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಒಂದೇ ನೋಂದಣಿ, ಒಂದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೇಲಿನ ಅನುಸರಣಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸರಳೀಕರಣವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಶೇ.19 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ.64.3ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಘವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ.
ಈ ದೂರಗಾಮಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಕೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸದ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವರು ಈಗ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ತರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಇಂಜಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಆಧುನಿಕ, ದೃಢ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಶ್ರಮೇವ ಜಯತೇ!