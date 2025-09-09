‘ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ’ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ
ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಗಮನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮದ ಪುನರ್ಯೌವನದ ಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
‘ಲೇಸರ್’ ಎಂದರೆ ಲೈಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಬಯ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಶನ್ನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಧನೆ.. ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಬೆಳಕಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಿರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಲೇಸರ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುವ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ: ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ, ಏಕವರ್ಣೀಯತೆ, ಸಂಘಟಿತತೆ ಮತ್ತು ದಿಶಾಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿವೆೆ. ಈ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲೇಸರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಲೇಸರ್ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಫೋಟಾನ್ಗಳ ಕಿರಣವು ಒಂದೇ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನಂತಹ ಘನ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅನಿಲದಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯುತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಲೇಸರ್ನಂತಹ ಮೂಲ ಲೇಸರ್, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಯುವ ಬೆಳಕು ರಾಡ್ನೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಎಂಬ ಬೆಳಕಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಬಡಿದು, ರಾಡ್ನೊಳಗಿನ ಕನ್ನಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಟಿಯುವ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಫೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ಅವು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೇಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ:
CO 2 ಲೇಸರ್ಗಳು: ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Nd:YAG ಲೇಸರ್ಗಳು: ಆಳವಾದ ಅಂಗಾಂಶ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿಯೋಡೈಮಿಯಮ್-ಡೋಪ್ಡ್ ಯಟ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸೈಮರ್ ಲೇಸರ್ಗಳು: ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕ್ನಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಯೋಡ್ ಲೇಸರ್ಗಳು: ಸಾಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಗಾಯದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಜಠರಗರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಲೇಸರ್ಗಳು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿನೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ(ಬಿಪಿಎಚ್)ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ಗಳು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕವಾಟ ದುರಸ್ತಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ವರ್ಧಿತ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಗುದದ್ವಾರದ ಫಿಷರ್ ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರದ ಫಿಸ್ತುಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಲೇಸರ್ಗಳ ನಿಖರತೆಯು ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾಸದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮರೋಗ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ಗಳು
ಚರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
ಚರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ: CO 2 ಮತ್ತು ಎರ್ಬಿಯಮ್ ಲೇಸರ್ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಚ್ಚೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ: ಕ್ಯೂ-ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಲೇಸರ್ಗಳು ಹಚ್ಚೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ, ದೇಹವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ: ಡಯೋಡ್ ಮತ್ತು Nd:YAG ಲೇಸರ್ಗಳು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ನಾಳೀಯ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಡೈ ಲೇಸರ್ಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಸೇಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್-ವೈನ್ ಕಲೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ: ನಿಖರವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಲೇಸರ್ಗಳು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ, ವಿವಿಧ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:
ಲಸಿಕ್ (ಲೇಸರ್-ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿತು ಕೆರಾಟೊಮಿಲ್ಯೂಸಿಸ್): ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ.
ಫೋಟೊರೆಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೆರಾಟೆಕ್ಟಮಿ (ಪಿಆರ್ಕೆ): ಇದು ಲಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮರುರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೆಳುವಾದ ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಲೇಸರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಖರವಾದ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಸೂರವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಆಯ್ದ ಲೇಸರ್ ಟ್ರಾಬೆಕ್ಯುಲೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ (SLT) ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದ್ರವದ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಬಳಕೆ
ಕುಹರದ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಲೇಸರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಳೆತ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸೋಂಕಿತ ಒಸಡು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಕಾಲ್ಪೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವುದು: ಲೇಸರ್ ನೆರವಿನ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಬಿಳಿಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಫ್ರೆನೆಕ್ಟಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಛೇದನ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಲೇಸರ್ಗಳು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಮೆರಿಕದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಥಿಯೋಡರ್ ಮೈಮನ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
1964ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಿಕೋಲಾಯ್ ಗೆನ್ನಡಿಯೆವಿಚ್ ಬಾಸೊವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂ. ಪ್ರೊಖೋರೊವ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಚ್. ಟೌನ್ಸ್ರವರು ಲೇಸರ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೇಸರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ, ಅಂಗಾಂಶ ಸಂವಹನ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡಚಣೆಗಳು, ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೊಸವಿನ್ಯಾಸ ದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾನೋತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.