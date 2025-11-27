ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲ್ಪ: ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇಡೀ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ PC: istockphoto
ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ದೃಢವಾದ ಬದ್ಧತೆಯು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ,
ಇದು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಯೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಚಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ನಾವು ಇಡೀ ಸರಕಾರ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಂಬ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ - ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು, ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರವು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಸರಕಾರ ಒಗ್ಗೂಡಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ಅಂತರಗಳು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಇಂದು, ಆ ವಾಸ್ತವವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ ಬೇರುಗಳನ್ನೇ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಘನವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುರ್ಬಲತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಕ್ಕು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯವರೆಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಣ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಣ್ ಭಿ ಪಢಾಯಿ ಭಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನ್ಸ್-ಕಮ್-ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಪೋಷಣ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ಆರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 101.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಪೋಷಣ್ ಭಿ ಪಢಾಯಿ ಭಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಗುವು ಸಮಗ್ರ, ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ) ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಿಎಂ-ದಕ್ಷ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯುವಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಸಂಭವವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಸ್ತವಿಕವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಬೇರೆಯದೇ ಆದದ್ದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕ್ರಮ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಆ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಎಂಪಿಒ) ಈ ಧ್ಯೇಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 37,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಎಂಪಿಒಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೂಣಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅತ್ಯಂತ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಸರಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ 6,30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೌನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಕಳಂಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲದವರೆಗೆ - ಭಾರತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದರ್ಶಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತಲುಪುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಜಾಗತಿಕ ಪಿಡುಗನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ದೀಪಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಾರಥಿಗಳು.