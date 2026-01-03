ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬೋಳುಮರವೊಂದನ್ನು ಕೋರಮಂಡಲ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಣಬಹುದು.