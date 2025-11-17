ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆತ್ತ ಬೆಲೆ
2025ರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ ಜನರ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಸರಕಾರ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾದವ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅತೀ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನತಾದಳ(ಯು) ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ದಾರಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಉವೈಸಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ 18 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (ಶೇ. 12)ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅತೀ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮಾಜ ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದತ್ತ ತೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಉವೈಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ 25 ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರು ಉವೈಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು 14 ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 61 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನತಾದಳ (ಯು) ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ನಾಲ್ವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಭ್ಯಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತಗಳು ಹಂಚಿಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೋತಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 2023ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2026 ಮತ್ತು 2027 ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು.