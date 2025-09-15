ಅಪರೂಪದ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ 'ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್' ಹಾವು
ಹಾಸನ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ ಹಾವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿ: ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ (Russell’s Viper) ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು, ಬೂದು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 4-5 ತಿಂಗಳ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಾವಿನ ರೂಪವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಬಿಗ್ ಫೋರ್’ನ ಸದಸ್ಯ: ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ‘ಬಿಗ್ ಫೋರ್’ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ. ಇದರ ವಿಷವು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಆ್ಯಂಟಿ-ವೆನಮ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನದ ಸಹಾಯಕ: ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ನಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಇವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ರಹಸ್ಯ:
ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣವು ಜನನತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ (genetic mutation) ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅಲ್ಬಿನಿಸಂನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳ ಬಣ್ಣವು ಕಾಡಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಲು (camouflage) ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣವು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಇಂತಹ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಈ ಹಾವಿನ ಪತ್ತೆಯು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಅಪರೂಪದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಭಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು, ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ, ರಕ್ಷಿಸಿ. ಹಾವುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
-ಶೇಶಪ್ಪ, ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಭಯಪಡದೆ, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.