ಸರಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು-ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಅವಕಾಶಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸರಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾದ ಬೋಧಕ ಬಲವು 3,486 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬೋಧಕರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಹೊಸ ಆರು ಸರಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ(ಒಟ್ಟು 622 ಹುದ್ದೆಗಳು), ಕೇವಲ 22 ಬೋಧಕ ಸದಸ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಎಂಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ(1,376 ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು), ಕೇವಲ 30 ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬೋಧಕರು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
688 ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, 234 ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಸುಮಾರು 800 ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 212 ಖಾಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ(7) ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಐನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂತಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರಾಗದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಸೇವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಸಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಮುದಾಯವು ನೇಮಕಾತಿ, ಭಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಡೀನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಮುದಾಯದ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸೈಯದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಸರಕಾರ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಡಾ.ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಬವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆನಂತರ, ಡಾ.ಸೈಯದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಅ.9ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸೈಯದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವೈದ್ಯರು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವೈದ್ಯರ (ಎಂಸಿಎಚ್) ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 60ರಿಂದ 65 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮೇ 15ರಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅ.10ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಬಾಲಾಜಿ ಎಸ್.ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಜೂ.1ರಿಂದ ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಸುಜಾತಾ ರಾಥೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಜೂ.30ರಂದು ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು 3 ವ?ರ್ಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತಲಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.