ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಬಿ ಕುರಿತ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದವು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ನ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಎಬಿವಿಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾವೋವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾವಣನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ನಂತರ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಬೀಸುವ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡವು, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ‘‘ಮಾ ದುರ್ಗಾವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಎಡಪಂಥೀಯರು’’ ಎಂದು ಮರುರೂಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು 2016ರ ಜೆಎನ್ಯು ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸನಾತನ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣಾ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ ತಂತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವುದು. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಇವರು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ದೇಶದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರೆಸ್ಸೆಸ್) ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಲಾಬಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಯಾಟನ್ ಬಾಗ್ಸ್’ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್’ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರೆಸ್ಸೆಸ್) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಲಾಬಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 3,30,000 ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ‘ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ’ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿದೇಶಿ ಲಾಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಷಯವು ‘ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ’ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರತೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1978ರ ತನ್ನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬಂದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಲಾಬಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅಂತಹ ನಿಧಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸರಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವರದಿಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ವಿಷಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ-ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಘಟಕಗಳು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ:
1. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿತು?
2. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆಯೇ?
3. ಯು.ಎಸ್. ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಘಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಯು.ಎಸ್. ಹೆಸರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ?
4. ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ, ಈ ವಿಷಯವು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘಟಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಘಟಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಇವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ.