ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ರಾಜಕೀಯ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾದಾಗ...
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಮುವಾದಿ ನಿಂದನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಭಜಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಾರತದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯದ ಹೊಸ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ: ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಳ ಭಾವಭಂಗಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೋಮುವಾದಿ ವಿಭಜನೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ತಿರುಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಂದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತೀ ನಡೆ ವಿಭಜಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಪುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ, ಮೊನ್ನೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
2024ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಇವಾನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಮುಂಬೈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಬಲಪಂಥೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕೂಡಲೇ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದರು, ಮುಂದೆ ಅವರ ಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸಹ್ಯ ನಿಂದನೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಜೆಮಿಮಾ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಹೊಡೆದ ಶತಕ ಕೇವಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರದೆ ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ ಬಲಪಂಥೀಯರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇ Thank You Jesus ಎಂದು.
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್: ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ‘ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ’ ನಿಂದನೆ
ಈ ರೀತಿ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಂದನೆಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೋಮುವಾದಿ ನಿಂದನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಾರತೀಯ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರೋಲಿಗರ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಸಿಖ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ‘ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ’ ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅವರ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅವರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟವನ್ನು ಈ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು, ಇದು ಸರಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ: ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಧರ್ಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷದ ಅಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆದ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರೋಲಿಗರು ಕೋಮುವಾದಿ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿದರು, ಅವರನ್ನು ‘ಬ್ಲಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ’ ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ‘‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು’’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಂದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ: ಜಾವೆಲಿನ್, ತಿರುಚಿದ ನಿರೂಪಣೆ
ಭಾರತೀಯ ಅತ್ಲೆೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗ, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾವೆಲಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಸೆತದ ನಂತರ ಅವರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅರ್ಷದ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚೋಪ್ರಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದವು, ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಜೆಂಡಾಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಹ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಓಅ NC Classicsಗಾಗಿ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಕಲಿ ದೇಶಭಕ್ತ ಟ್ರೂಲಿಗರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ‘It hurts really' ಎಂದು ಅವರು ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಂದನಾ ಕಟಾರಿಯಾ (ಹಾಕಿ)
ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಂದನಾ ಕಟಾರಿಯಾ.
2021ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಲಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕಾರಣವೆಂದು ದೂಷಿಸಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೋಲಾಹಲವು, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು, ಇಂತಹ ವಿಭಜಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಮನೋಭಾವ ಇರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.
