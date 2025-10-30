ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗ್ರಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ನೈತಿಕ ಕುಸಿತ
ಹರ್ಯಾಣದ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ. ಪೂರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದುರಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಠೋರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಟು ಪುಟಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿಯು ಇನ್ನೂ ಅದರ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2025ರಂದು ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾವು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಂತವಲ್ಲ; ಇದು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜಾತೀಯತೆಯ ಕಟುಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ವೈ. ಪೂರನ್ ಕುಮಾರ್, ತನ್ನದೇ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಹ್ಟಕ್ನ ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸಹನೀಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪಾಲಕರು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ವ್ಯಾಪಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದಲಿತರು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ಸಮಾಜದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದಲಿತರು ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ‘ನವ ಭಾರತ’ ಮತ್ತು ‘ಅಮೃತ ಕಾಲ’ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಆಡಳಿತ, ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ, ದಮನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆರಿಟೋಕ್ರಸಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾವು ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಟೊಳ್ಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಘನತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಪಾತವು ಒಂದು ಅಪವಾದವಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗದಂತೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಆಳವಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ-ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ದಲಿತರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಜಾತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಲಿಖಿತ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಾತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2010ರ ಮಿರ್ಚ್ಪುರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನ್ಯಾಯವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2016ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಜಾಟ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಲಿತರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಾಗಲೂ, ಅವರು ಈ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಪಾತವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾತಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ‘‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತದೆ’’ ಎಂದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ವೈ. ಪೂರನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾವು ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ದುರಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದಲಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಬ್ಜ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೌನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲ-ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಿಂಸೆ. ಇದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ‘‘ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’’.
ಪೂರಣ್ ಕುಮಾರ್ರವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕೆಲವರ ವಾದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗದಂತಹ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರ್ಯಾಣದಂತಹ ಜಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕು-ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿವಾದದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನಲ್ಲ.
ಪೂರನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದುರಂತವಲ್ಲ; ಇದು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಲಿತರನ್ನು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾನರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಟೊಳ್ಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಹಿತಕರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ಅವರ ತ್ಯಾಗವು ನಿಜವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.