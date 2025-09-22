ಮಾನ್ವಿ | ನಿರಂತರ ಮಳೆ : ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಚರಂಡಿ ನೀರು
ಮಾನ್ವಿ: ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ರವಿವಾರ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ, ಬಸವವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಚರಂಡಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಕರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
