ರಾಯಚೂರು | ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕುಸಿತ : ವೃದ್ಧೆ ಮೃತ್ಯು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ
ರಾಯಚೂರು: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಯಿಂದ ನಗರದ ಗಂಜ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಹಳೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ವೃದ್ದೆಯೊರ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಈಶಮ್ಮ ಅಂದಾಜು(60) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯ ಎಫ್ ಎಸ್ ಒ ರಾಜು, ಎಎಫ್ ಎಸ್ಒ ನರಸಪ್ಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ಡಿ.ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಾದ ಈಶಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಅವರು ತೀವ್ರಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಗಮೇಶ, ಪವನ್, ಸಾಬಣ್ಣ, ದೇವರಾಜ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
