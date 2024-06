ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅಣಕ ಖಾತೆಯೊಂದು ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಈದ್‌ ಆಚರಿಸಿದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಹೆಸರಿನ ಅಣಕ (ಪರೋಡಿ) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

" 200 Million Muslim celebrated Eid Yesterday

Distributed meat to the poor and needy

Met their relatives

Had some amazing food

Gave Eidi to children and made them happy

None of them got drunk and went to other’s place of worship to dance and provoke

WHAT AN AMAZING COMMUNITY ( 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಿನ್ನೆ ಈದ್ ಆಚರಿಸಿದರು.. ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು.. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈದಿ ನೀಡಿ ಸಂತಸಗೊಳಿಸಿದರು.. ಅವರ್ಯಾರೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಮುದಾಯ...") ಎಂದು ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅಣಕ ಖಾತೆಯಿಂದ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಸಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅಣಕ ಖಾತೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ಧ್ರುವ ರಾಠಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವೀಟ್‌ ಎಂಬಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಹಿತ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ವಂಚಕ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಮೊದಲಾದವರ ಹೆಸರಿನ ಅಣಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.

ಹಲವು ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಹೆಸರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ( ಹಳೆಯ ಟ್ವಿಟರ್) ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪರೋಡಿ (ಅಣಕ) ಖಾತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಅವರ ಖಾತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಣಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ವಿಡಂಬನೆ, ತಮಾಷೆ, ಟೀಕೆ ಗಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.