ಗಾಝಾ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ | ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?
ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯು ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ನರಮೇಧವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, 67,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಯರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭೌತಿಕ ವಿನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 1,90,000 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1,02,000 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಗಾಝಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 97% ಶಾಲೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, 307 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 293 ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. 36 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಕರಿಗಳು, ಮತ್ತು 65% ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾರೀ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿನಾಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಗಾಝಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಆದ ನಷ್ಟಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
1. ಸೇನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ: ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರ ಸಾವು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಯುದ್ಧದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1,152 ಇಸ್ರೇಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ನಡೆದ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ 390 ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 42% ಅಂದರೆ, 487 ಯೋಧರು 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು. 337 ಮಂದಿ 22 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು.
ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ಗಳಂತಹ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇನಾ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗಂಭೀರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 19,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಸೈನಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ನ 'ಯೆಡಿಯೋತ್ ಅಹ್ರೋನೋತ್' ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಳೆದ ಜುಲೈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 3,679 ಮಂದಿಗೆ 'ಪೋಸ್ಟ್-ಟ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್' (PTSD) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಸುಮಾರು 9,000 ಸೈನಿಕರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ವೈಫಲ್ಯದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಜಿ ಹಲೇವಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕಮಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರೋನ್ ಫಿಂಕೆಲ್ಮನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೇನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
2. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್
ಗಾಝಾ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ 67 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ನಷ್ಟವೇ 34 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದು 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 50% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 70% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023ರ ನಂತರ ಸುಮಾರು 34.09 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿ ಕುಸಿದಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ 12%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ 20% ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಆಮದು 42% ಮತ್ತು ರಫ್ತು 18% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಯುದ್ಧದ ನೇರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪರೋಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿವೆ.
3. ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ
ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರುದ್ಧ ಅವರದೇ ಸಚಿವರು ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. "ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಬೆನ್ನಿ ಗ್ಯಾಂಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಯುದ್ಧ ಸಂಪುಟವನ್ನೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಃ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಉಳಿದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ (ICC) ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
4. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾದ ಇಸ್ರೇಲ್: ಭವಿಷ್ಯವೇನು?
ಗಾಝಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿ20ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 157 ದೇಶಗಳು ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಯುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ, ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ದೂಡುತ್ತಿವೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ತಾನು ಘೋಷಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ, ಕುಸಿದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿತನ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಮತ್ತು ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯುದ್ಧದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ, ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕತ್ತಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.