ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ
ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ | Photo Credit : ddnews.gov.in
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಅ.18: ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರು ಚೀನಾದ ನಾಜ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರ್ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನ ವಿಶ್ವದ ನಂ.2ನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ 150-145 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಲಿ ಏಶ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ 29ರ ಹರೆಯದ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ರುಯಿಝ್ ರನ್ನು 143-140 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.
ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಬೆಸೆರಾ ವಿರುದ್ಧ 143-145 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
2021ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ 2022 ಹಾಗೂ 2023ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಇದೀಗ 3ನೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಧುರಾ ಧಮನ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮರಿಯನಾ ಬೆರ್ನಾಲ್ ಎದುರು 142-145 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಪುರುಷರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಿಷಭ್ ಯಾದವ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ಹೋರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.