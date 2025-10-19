ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ: ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
Photo credit: X/ICC
ಪರ್ಥ್: ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ದಾಳಿಯು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಮಿಷೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಗಿ, ಭಾರತ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂಭತ್ತು ಓವರ್ಗಳೊಳಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಮಳೆಯ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ರನ್ ವೇಗ ತಗ್ಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರು. ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಕೋಟಾದ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (31) ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 38 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 136 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯ ಎದುರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ಕಂಟಕವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ.
DLS ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 131 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಭಾರತದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರೂ, ನಂತರದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತರು.
ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಮಿಷೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ತಮ್ಮ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಧಾರವಾದರು. ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಸ್ಥಿರ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 55 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು.
ಇನ್ನು 29 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತು. ಮಾರ್ಷ್ 46 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.