ಮುಂಬೈ : ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 77 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಅಂಜು, ಪುತ್ರ ಅಂಗದ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ನೇಹಾ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು 1967 ಮತ್ತು 1979 ರ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 67 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 266 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 10 ಏಕದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇ.ಎ.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನ, ಬಿಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ.

ಬೇಡಿ ಅವರು 1990 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮೊದಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಬೇಡಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. 1992-93 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆ ಏಕೈಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

The BCCI mourns the sad demise of former India Test Captain and legendary spinner, Bishan Singh Bedi.



Our thoughts and prayers are with his family and fans in these tough times.



