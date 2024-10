ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ರಾಣಿ ರಾಂಪಾಲ್ ಗುರುವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ 16 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಣಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಎಚ್‌ಐಎಲ್)ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಯಾಣದ ಸೂರ್ಮಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

An emotional farewell for Rani Rampal as she announces her retirement from international hockey. Honored during the India vs Germany Bilateral Hockey Series, she received a ₹10 lakh award in recognition of her legendary contributions to Indian hockey. A true icon bids adieu to… pic.twitter.com/iFqoSBz7CE