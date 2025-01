ಸಿಡ್ನಿ: ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುರಿದು ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಹೊಬಾರ್ಟ್ ಹ್ಯೂರಿಕೇನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಲೀಗ್(ಬಿಬಿಎಲ್)ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 4ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಹೊಬಾರ್ಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ರಿಲೆ ಮೆರೆಡಿತ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ನಂತರ ತುಂಡಾದ ಬ್ಯಾಟ್, ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದಿದೆ.

David Warner's bat broke and he's hit himself in the head with it #BBL14 pic.twitter.com/6g4lp47CSu