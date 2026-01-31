ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ | ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸೋಲು, ರೈಬಾಕಿನಾ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ (Photo credit: X/@AustralianOpen)
ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಯೆರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಝಕ್ಸ್ತಾನದ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಅವರು ಬೆಲಾರುಸ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆರ್ಯನಾ ಸಬಲೆಂಕಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಡ್ ಲಾವೆರ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಬಾಕಿನಾ ಅವರು ಸಬಲೆಂಕಾರನ್ನು 4-6, 6-4, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.
26ರ ಹರೆಯದ ರೈಬಾಕಿನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ರೈಬಾಕಿನಾ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.