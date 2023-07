ಡೊಮಿನಿಕಾ: ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನ 2 ನೇ ದಿನದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದೆ ಕೊನೆಗೂ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ತ್ರಿಶತಕ ತಲುಪಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟರ್ ಇಯಾನ್ ಬಿಷಪ್ ಕೂಡ ನಕ್ಕರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ 81ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟವು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿತ್ತು, ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು.



Calling it a night! That celebration by @imVkohli after hitting his first boundary on the 81st ball.