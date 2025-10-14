ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಜಯ
PC | ANI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ 2-0 ಅಂತರದ ಸರಣಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
121 ರನ್ಗಳ ಸರಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಐದನೇ ದಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 63/1ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತಿಥೇಯರು, ಬಿ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (45*) ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (39*) ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಜೊತೆಯಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಜೋಮೆಲ್ ವಾರಿಕನ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹೋರಾಟ ತೋರಿಸಿತು. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ (115) ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಶೈ ಹೋಪ್ (103) ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ 79 ರನ್ಗಳ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟವು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 390ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸಿತು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (3/44) ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (3/104) ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು:
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ – 248 ಮತ್ತು 390 (ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ 115, ಶೈ ಹೋಪ್ 103; ಬುಮ್ರಾ 3-44, ಕುಲದೀಪ್ 3-104)
ಭಾರತ – 518/5 ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಮತ್ತು 121/3 (ಬಿ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 45*, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 39*)
ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ (ಸರಣಿ 2-0)