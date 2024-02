ಜಕಾರ್ತ (ಇಂಡೋನೇಶ್ಯ) : ಇಂಡೋನೇಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ವೇಳೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಆಟಗಾರನೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾವಾದ ಸಿಲಿವಾಂಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳಾದ 2 ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಒ ಎಫ್‌ಸಿ ಬಂಡುಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಬಿಐ ಸುಬಂಗ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 35 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೀಡಿಯೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಇಂಥದೇ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಡೋನೇಶ್ಯದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೋಯರಾಟಿನ್ ಅಂಡರ್-13 ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯಿತು. ಬಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟನು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಝಿಲ್‌ನಲ್ಲೂ, 21 ವರ್ಷದ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

