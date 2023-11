ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಐಯ್ಯರ್ ಸ್ಟೋಟಕ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಐಯ್ಯರ್ 84 ಎಸೆತಗಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 9 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 40 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 61 , ಶುಬ್ ಮನ್ ಗಿಲ್ 51 , ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 51 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ 46.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 348ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

HUNDRED BY SHREYAS IYER....!!!!



What an innings by Iyer - his maiden World Cup century. He's in a great touch, a great news for India ahead of the all important clash. pic.twitter.com/oV2thCkwMB