ಪುಣೆ: ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 17ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.



ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 25ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಹದಿ ಹಸ್ ಮಿರಾಜ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಸವರಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಎಡಬದಿಯತ್ತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡೈವ್ ಹೊಡೆದು ರಾಹುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದ ಮೆಹದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ನತ್ತ ಮರಳಿದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ರಾಹುಲ್ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ರಾಹುಲ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾಕಾರರು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ರಾಹುಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Moment when KL Rahul took the blinder



- What a CATCH ❤️#KLRahul #INDvBAN pic.twitter.com/Tz8gHkrk5U