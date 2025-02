ದುಬೈ: ‘ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್’ಖ್ಯಾತಿಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗುರುವಾರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ 11,000 ರನ್ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ 261ನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 222 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ’ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ 276 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.

37ರ ಹರೆಯದ ರೋಹಿತ್‌ ಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಕೇವಲ 12 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಭಾರತ 229 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಿಝುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

1⃣1⃣,0⃣0⃣0⃣ ODI runs and counting for Rohit Sharma!



He becomes the fourth Indian batter to achieve this feat!



Follow the Match ▶️ https://t.co/ggnxmdG0VK#TeamIndia | #BANvIND | #ChampionsTrophy | @ImRo45 pic.twitter.com/j01YfhxPEH