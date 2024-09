ಲಂಡನ್ : ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ನೇಶನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ 2-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ತಾನಾಡಿದ 100ನೇ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ತನ್ನ ಶತಕದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕೇನ್ ಅವರು 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್-ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ 76ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವೇಯ್ನ್ ರೂನಿ ಹಾಗೂ ಬಾಬಿ ಚಾರ್ಲ್‌ಟನ್ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿರುವ 100ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.

100 caps. Beyond what I dreamed of as a kid. So proud and I loved being able to share it with my family. ❤️ pic.twitter.com/xE3ddWJoak