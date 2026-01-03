ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶತಕ| ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ | Photo Credit : thehindu.com
ಜೈಪುರ, ಜ.3: ಜೀವದಾನದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಹಝಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು 128 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ(114 ರನ್, 114 ಎಸೆತ, 11 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್)ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ(71 ರನ್, 75 ಎಸೆತ, 10 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್)140 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೇವಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಶಾ ಹಾಗೂ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಹಸದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 366 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಐದು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 108 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು.
ಗೆಲ್ಲಲು ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 42 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟಾಯಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ರಘುವಂಶಿ(92 ರನ್, 88 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಲಾಡ್ (52 ರನ್, 41 ಎಸೆತ) ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 99 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದರು.
ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಫರಾಝ್ ಖಾನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಔಟಾಗದೆ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ದಾಧೆ(3-43)ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಜೀತ್ ಬಚ್ಚಾವ್(2-44)ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.