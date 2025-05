ಪೊಡೆಬ್ರಡಿ (ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್): ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ ನ ಪೊಡೆಬ್ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರವಿವಾರಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಟಲಿಯ ಮಸ್ಸಿಮೊ ಸ್ಟಾನೊ 35 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

33 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾನೊ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ 43 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 57 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಮುರಿದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯು ಕೆನಡದ ಇವಾನ್ ಡನ್‌ಫೀ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 21 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ಟಾನೊ 35 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಸ್ ವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುರುಷರ 20 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಸ್‌ವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ 35 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಸ್‌ವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಮರಿಯಾ ಪೆರೆಝ್ 2 ಗಂಟೆ 38 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.

World record



's Massimo Stano smashes the 35km race walk world record in Podebrady with 2:20:43



FLASH report https://t.co/yzvaVECL93 pic.twitter.com/aKCgl6iZY9