ನಾಯಕನಾಗಿ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ
ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ |PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಸೆ.10: ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಾಯಕರಿಂದಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ-20 ಮಾದರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 2010ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಕದಿನ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು 81 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತವು ಟಿ-20 ಏಶ್ಯಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲುಣಿಸಿತ್ತು.
ಧೋನಿಯ ಸಾಧನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಝರುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಬಾರಿಯೂ 50 ಓವರ್ಗಳ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.
ರೋಹಿತ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ 2023ರ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ತಂಡವು 8 ಬಾರಿ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಏಶ್ಯಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ನಾಯಕರುಗಳೆಂದರೆ: ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್(1984), ದಿಲಿಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕಾರ್(1988), ಅಝರುದ್ದೀನ್ (1990,1995), ಧೋನಿ(2010,2016) ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ (2018, 2023).
ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಪಂದ್ಯವು ಸೆ.14ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ.19ರಂದು ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ್ದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
► ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ತಂಡಗಳು
ವಿನ್ನರ್ ಗೆಲುವು ವರ್ಷ
ಭಾರತ 8 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023
ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 2000, 2012
► ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ವಿನ್ನರ್ಗಳು,ರನ್ನರ್ಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಆವೃತ್ತಿ ವರ್ಷ ವಿನ್ನರ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶ
1 1984 ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯುಎಇ
2 1986 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
3 1988 ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
4 1990 ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ
5 1995 ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯುಎಇ
6 1997 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
7 2000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
8 2004 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
9 2008 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
10 2010 ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
11 2012 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
12 2014 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
13 2016 ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
14 2018 ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುಎಇ
15 2022 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
16 2023 ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ/ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
17 2025 - - ಯುಎಇ