ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸರ್ಫರಾಝ್ ಖಾನ್ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಸಹೋದರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ ತಂಡದ ಮುಶೀರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಅಜೇಯ ಶತಕವು ತಂಡದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಅವರ ಶತಕದಿಂದಾಗಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಇದು ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಸ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಮುಶೀರ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸರ್ಫರಾಝ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಫರಾಝ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಿರಾಶೆಯ ಬಳಿಕ, ಅವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ ತಂಡವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 94 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ದಿನದಾಟ ಮುಗಿದಾಗ ಅವರು 227 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ (29 ಅಜೇಯ) ಜೊತೆಗೆ ಮುರಿಯದ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 108 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Musheer Khan brings up his



A special celebration and a special appreciation from brother Sarfaraz Khan #DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/92lj578cAs