ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಮುಂಬರುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 13 ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳ ಗುಂಪು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಏಳು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.



ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇನೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್(ಎಡಿಜಿಪಿಐ)ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್-2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಿಜಿಪಿಐ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬದ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಗು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#GeneralUpendraDwivedi, #COAS interacted (on video conference) with #IndianArmy athletes who are set to represent India in the upcoming #ParisOlympics2024. #COAS extended his best wishes to the athletes & expressed his admiration for their dedication and hard work, emphasising…