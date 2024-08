ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟಗಾರ ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರರ್ಥ, ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯವಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಕೇವಲ 15 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಎಂಟು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

