ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಗಾಯ; ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಔಟ್
PC: x.com/the_hindu
ವಡೋದರ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್–ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಲಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ, ಪಂತ್ ಅವರ ಬಲ ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಅಸಹನೀಯ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ 28 ವರ್ಷದ ಪಂತ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು.
“ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿತದ ಗಾಯದಿಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಂತ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಪಂತ್, 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 2025–26ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.