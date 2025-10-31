ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಂಡರ್-16 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪುತ್ರ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ | Photo Credit :NDTV
ಅಂಟಾಲಿಯಾ(ತುರ್ಕಿಯ),ಅ.31: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಅಂಡರ್-16 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದರು.
15ರ ಹರೆಯದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಅವರು ತುರ್ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೆಡರೇಶನ್ಸ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡ ತುರ್ಕಿಯ ವಿರುದ್ದ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯದ ಅಲ್ ನಸ್ರ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಯುತ್ ಅಕಾಡಮಿಗಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಅಂಡರ್-15 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಅಂಡರ್-16 ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
