ಮುಂಬೈ : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Look who we saw in the nets from our windows #MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/viHWkHIbC4