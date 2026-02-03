ಎಟಿಪಿ ಡಬಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಟಾಪ್-20ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯೂಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ
ಯೂಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ | Photo : ANI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಫೆ.3: ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಯೂಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಎಟಿಪಿ ಡಬಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.20ನೇ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಮೂಲಕ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ 33ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾಂಬ್ರಿ 22ರಿಂದ 20ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಭಾಂಬ್ರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಂ.1 ಡಬಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುರಿದಿದ್ದರು.
