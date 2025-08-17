UFC 319: ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮಿಡಲ್ ವೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಮೇವ್
PC : @ChampRDS
ಚಿಕಾಗೊ: ಇಲ್ಲಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎಫ್ಸಿ ಮಿಡಲ್ ವೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಕಸ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಖಮ್ಝತ್ ಚಿಮೇವ್, ಯುಎಫ್ಸಿ ಮಿಡಲ್ ವೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯುಎಫ್ಸಿ ಮಿಡಲ್ ವೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರಿಕಸ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಮೇವ್ ರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳ ಡ್ರಿಕಸ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅವರನ್ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಫೇವರಿಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಆರಂಭದ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ ಖಮ್ಝತ್ ಚಿಮೇವ್, ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಯುಎಫ್ಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಯುಎಇ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆಚೆನ್ಯಾ ಪಟುವಾದ ಖಮ್ಝತ್ ಚಿಮೇವ್ ಪರ ಎಲ್ಲ ಮೂವರು ರೆಫ್ರಿಗಳು 50-44 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಚಿಮೇವ್, “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್) ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಏಕೈಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಮೇವ್ ರ ಈ ಅಜೇಯ ಯುಎಫ್ಸಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಫ್ಸಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ರ ಮಿಶ್ರ ಕರಾಟೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 23-3ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.