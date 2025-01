ವಡೋದರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಝಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್.ಜಗದೀಶನ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಜಗದೀಶನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.

ಜಗದೀಶನ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೆಖಾವತ್‌ರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜಗದೀಶನ್ ಒಟ್ಟು 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ವೈಡ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದ ನಂತರ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರು ಅಮನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ರನ್ ಚೇಸ್‌ಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. ಜಗದೀಶನ್ 9 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ತಲುಪಿದರು. ಜಗದೀಶನ್ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಿತ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ 268 ರನ್ ಚೇಸ್ ವೇಳೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್(49 ರನ್) , ಬಾಬಾ ಇಂದ್ರಜಿತ್(37 ರನ್) ಹಾಗೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ(34 ರನ್)ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ 47.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 248 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟಾಗಿ 19 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲುಂಡಿದೆ.

4⃣wd,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣



29-run over!



N Jagadeesan smashed 6⃣ fours off 6⃣ balls in the second over to provide a blistering start for Tamil Nadu #VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/pSVoNE63b2 pic.twitter.com/JzXIAUaoJt